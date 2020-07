FC Nantes : Présaison, changement de programme pour le FCN

Le FC Nantes ne jouera pas son match contre le RSC Charleroi à Saint-Nazaire. Ce mercredi, le FCN a informé que la rencontre amicale se jouera finalement en Belgique.

Le FC Nantes jouera contre le RSC Charleroi en Belgique

Petit changement de programme pour le FC Nantes. Initialement prévue le 1er août à Saint-Nazaire, la rencontre entre le FCN et le SC Charleroi se jouera finalement en Belgique. Les Canaris ont annoncé le changement de lieu de ce match amical mercredi sur leur compte Twitter. A noter que l’opposition entre les deux formations à Charleroi se déroulera à huis-clos. Il s’agira de la deuxième sortie des Canaris en terre belge. Samedi prochain, les poulains de Christian Gourcuff seront opposés au RSC Anderlecht. Les Jaune et vert ont signé leur retour sur le rectangle vert avec brio samedi dernier contre Nyon à Annecy. Nantes l’a emporté (6-0) pour son premier match post-covid.

Troisième couac dans la préparation des Canaris

L’annulation du match contre Charleroi est la troisième qu’enregistre le FC Nantes sur le territoire. Les Canaris avaient déjà vu leurs matches amicaux contre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne annulés. Nantes et Bordeaux devaient s’affronter à La Roche-Sur-Yon le 8 août. Le FCN devait ensuite rencontrer l’ASSE le 15 août à La Baule. Le FCN se cherche encore des adversaires pour ces deux dates. Les Canaris signeront leur retour à la compétition le 23 août avec le derby de l’Atlantique et se déplaceront sur la pelouse des Girondins lors de la première journée de Ligue 1.