Toulouse FC Mercato : Décision pour Gradel et Sangaré

Damien Comolli, le nouveau président du Toulouse FC, a annoncé la couleur sur l’objectif et le mercato du club relégué en Ligue 2. Il vise le retour rapide du Téfécé en Ligue 1 et annonce des renforts pour Patrice Garande.

Toulouse FC : Objectif ? remontée immédiate en Ligue 1

Le Toulouse FC a été racheté officiellement par le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners, lundi. Le nouveau propriétaire du club toulousain, Gerry Cardinale, a nommé Damien Comolli au poste de président et ce dernier est déjà à la tâche. Il a fixé un objectif bien clair au coach Patrice Garande et à ses joueurs. « Remonter, c'est sûr que c'est ce qu'on veut dans l'immédiat. Je l'ai dit aux joueurs et au coach », a-t-il indiqué en conférence de presse, ce mercredi. « On ne se cache pas là-dessus. On veut remonter dès cette saison », a insisté le nouveau dirigeant du Toulouse FC. Damien Comolli a dévoilé l'ambition à long terme du Téfécé, à savoir : « s’installer en haut du classement de Ligue 1, être dans les 6-8e places ». D’après lui, cette ambition est « en rapport avec la taille et le potentiel de la Ville Rose, qui est la quatrième de France ».

Bon de sortie pour Gradel, porte fermée à Ibrahim Sangaré !

Le nouveau président a également évoqué le mercato du TFC. Relégués en Ligue 2, les Pitchounes ont déjà enregistré des départs. Le gardien de but Baptiste Reynet (Nîmes Olympique), Corentin Jean (RC Lens) et Quentin Boisgard (FC Lorient) ont fait l’objet de transfert. En fin de contrat, Yaya Sanogo (27 ans) et Matthieu Dossevi (32 ans) sont libres. Très courtisés, Max-Alain Gradel (32 ans), Ibrahim Sangaré et Issiaga Sylla (26 ans) sont sur le départ. Damien Comolli a clarifié le cas du capitaine toulousain. « Max-Alain Gradel a un accord avec le club pour partir. Je respecterai l'engagement et la parole du club », a-t-il indiqué. Après avoir recruté Maxime Dupé au FC Nantes, Toulouse FC « est en négociations de manière constante avec des joueurs et des clubs à l'heure actuelle » selon le dirigeant de 47 ans. « On a fait plusieurs offres pour des joueurs et on attend des retours », a-t-il déclaré ensuite. Contrairement à Max-Alain Gradel qui dispose d’un bon de sortie, Ibrahim Sangaré n’est pas sur le marché. Le club de Ligue 2 ne veut pas se séparer du milieu de terrain de 22 ans, car « il est précieux aussi bien offensivement que défensivement ». Toutefois, Damien Comolli reste à l’écoute des offres. « Il y a beaucoup de rumeurs, mais pas encore d'offres. Mais elles vont venir. On avisera. Sinon, on n'envisage pas d'autres départs au niveau des joueurs clés », a-t-il conclu.