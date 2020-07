LOSC Mercato : Besiktas, ça se confirme pour Burak Yilmaz

Avec les départs de Victor Osimhen et Loïc Rémy, le LOSC a fait du Turc Burak Yilmaz une de ses cibles offensives. Fikret Yilmaz, le père du buteur du Besiktas, confirme des discussions avec le Lille OSC.

Le LOSC en contact avec le Besiktas pour Burak Yilmaz

Ces derniers jours le nom de Burak Yilmaz a été associé au LOSC. Le Lille OSC serait même déjà passé à l’action pour recruter le buteur du Besiktas. Pour Fikret Yilmaz, le père du joueur, les négociations ont déjà été entamées pour le transfert de Yilmaz à Lille. « Le manager, le club et lui-même prendront la meilleure décision concernant mon fils. (…) Cela me rend heureux et fier qu’il ait reçu des offres de transfert de l’Europe. Ce que je peux dire à propos de l’intérêt de Lille : il n’y a pas de fumée sans feu », a-t-il déclaré à Radyospor selon les propos relayés par Le Petit Lillois.

1 M€ pour boucler l’arrivée de Yilmaz à Lille ?

Arrivé au Besiktas en janvier 2019, Burak Yilmaz entre dans la dernière année de son contrat. Un montant d’un million d’euros est évoqué pour le transfert du Turc. Certains médias locaux n’excluent pas que le joueur rejoigne également le LOSC gratuitement car comme bon nombre de clubs turcs, le Besiktas est confronté à une crise financière et les joueurs accusent des arriérés de salaire. Le Portugais Pépé, ancien défenseur du Real Madrid, avait déjà dû quitter le club stambouliote pour ces raisons il y a quelques saisons. Burak Yilmaz pourrait également partir dans les mêmes conditions, surtout qu’il serait intéressé par le projet lillois. A 35 ans bien sonnés, l’international turc (59 sélections/24 buts) est toujours aussi performant qu’il y a quelques années. Il en est à 13 buts et 7 offrandes en 23 matches de Super Lig. De quoi laisser pantoise la direction du LOSC.