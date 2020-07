OM, FC Séville Mercato : Maxime Lopez, le conseil d'Ocampos

Maxime Lopez, qui n’est pas un élément clé du système Villas-Boas à l’OM, est de plus en plus annoncé au FC Séville pour la saison prochaine. L’ailier gauche sévillan Lucas Ocampos, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, conseille à son ex-coéquipier de le rejoindre.

Lucas Ocampos conseille le FC Séville à Maxime Lopez

Maxime Lopez a perdu son statut de titulaire avec l’arrivée d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM, fin mai dernier. De plus, il n’a pas encore reçu d’offre de prolongation alors que son contrat finit en juin 2021. Autant de raisons qui pourraient le motiver à quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. En tout cas, c’est ce que souhaite le FC Séville, courtisan de longue date du milieu de terrain marseillais. Pour accroître ses chances de convaincre Maxime Lopez de rejoindre le projet andalou cet été, le directeur sportif Monchi aurait sollicité l’aide de Lucas Ocampos, son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille. Une mission que l’Argentin, parti du club phocéen l'été dernier, aurait accepté avec plaisir. Selon Estadio Deportivo, le natif de Quilmes a des échanges réguliers avec le Marseillais pour le convaincre de saisir la perche tendue par le FC Séville. Lucas Ocampos (auteur de 16 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) vend le projet sévillan à son ex-coéquipier en lui offrant la possibilité de participer à la prochaine Ligue des Champions pour laquelle les Sévillans (4es de Liga) sont qualifiés.

Quelle réponse de l’Olympien ?

Maxime Lopez avait déjà expliqué début juin qu’il comptait prolonger. Mais face au silence radio de ses dirigeants, le joueur de 22 ans serait de plus en plus séduit par tout le bien que Lucas Ocampos lui dit du projet sévillan. Le défenseur central phocéen Alvaro Gonzalez lui a également vanté les mérites de la Liga.

Aucune offre du FC Séville

Reste que le FC Séville n’a « officiellement » pas encore transmis d’offre à l’OM pour le transfert de l’ancien pensionnaire du FC Burel. Cette information est signée André Villas-Boas dans une interview publiée par La Provence ce mercredi. Le prix du transfert du joueur de Maxime Lopez est estimé à 10 millions d’euros.