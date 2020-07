ASSE : CdF, Loïc Perrin évoque la finale contre le PSG

À quarante-huit heures du match ASSE - PSG en finale de la coupe de France, Loïc Perrin était en conférence de presse. Il a évoqué le contexte, la préparation et l’adversaire des Stéphanois.

ASSE : Le PSG logiquement « favori » selon Loïc Perrin

Loïc Perrin, capitaine de l’ASSE, va disputer sa première finale de coupe de France vendredi, contre le PSG. Une finale « dans des conditions assez particulières » en raison de la crise sanitaire. Toutefois, cela n’enlève rien à l’enjeu de la rencontre, selon le capitaine de l’AS Saint-Étienne. « On va jouer une finale avant d’attaquer le championnat, c’est vrai que ça fait un peu bizarre. En plus, ce sera dans un stade presque vide. Tout est assez particulier. Malgré tout, c’est une vraie finale », a-t-il commenté, en conférence de presse. Rappelons que cette finale se jouera au Stade de France devant 5000 spectateurs au maximum, pour éviter la propagation de la Covid-19. De plus, l’AS Saint-Étienne ne bénéficiera pas du soutien de ses supporters qui ont décidé de boycotter la finale, vu le nombre de places restreintes (900) que les organisateurs leur ont accordées. Quant à Loïc Perrin et ses coéquipiers, ils se sont préparés pour affronter le Paris Saint-Germain. Ils ont remporté 3 des 4 matchs amicaux disputés, contre le GFA Rumilly (4-1), l’OGC Nice (4-1) et Charleroi (4-0). Les Verts ont marqué 12 buts et en ont encaissé 2 seulement. Cependant, ils « ne sont pas favoris contre le PSG qui joue chaque année la finale », d'après Loïc Perrin.

Loïc Perrin, « sur un match, tout est possible »

Le leader de l’ASSE croit quand même à un exploit du club ligérien face au club de la capitale. « Sur un match, tout est possible. Il faut le garder en tête », a-t-il fait remarquer en prenant l’exemple du Stade Rennais, vainqueur de la coupe de France 2019, aux dépens du Paris SG. Pour finir, Loïc Perrin a indiqué que Sainté « n’a absolument rien à perdre, car tout le monde imagine le Paris Saint-Germain vainqueur ». Dès lors, il estime que c’est aux Verts « d’aller embêter les Parisiens ».