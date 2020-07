RC Strasbourg Mercato : Le point de Marc Keller sur Simakan

Mohamed Simakan est l’un des joueurs du RC Strasbourg les plus convoités sur le marché. Dans une sortie, Marc Keller, le président du RCSA, s’est prononcé sur l’avenir du jeune défenseur.

Marc Keller clarifie la situation de Mohamed Simakan

L’avenir de Mohamed Simakan fait beaucoup parler ces dernières semaines. Le jeune défenseur du RC Strasbourg est en effet courtisé par plusieurs écuries européennes. Des intérêts qui ont une nouvelle fois fait réagir Marc Keller. Sur RMC Sport, le président du RCSA a tenu à faire la lumière sur la situation de son défenseur. Pour le dirigeant alsacien, le Marseillais ne bougera pas cet été à moins qu’une offre alléchante ne parvienne sur sa table. « Quand il y a une offre très importante pour le club et le joueur, il peut arriver qu’on se mette à table et qu’on fasse un deal. Pour l’instant, Simakan est chez nous », a indiqué le patron du Racing.

Bientôt 20 M€ sur la table de Keller pour Simakan ?

Marc Keller assure également qu’aucun prétendant de Mohamed Simakan ne s’est encore manifesté. « Beaucoup de clubs le sollicitent mais on n’a pas de propositions officielles », a fait savoir le président de Strasbourg. Le nom du Marseillais est associé au Milan AC, à Dortmund et à des clubs de Premier League (Tottenham, Everton). L’Equipe révélait récemment que Paul Mitchell, le directeur sportif de l’AS Monaco, était intéressé par le joueur de 20 ans. Selon le quotidien sportif, celui-ci serait prêt à mettre entre 15 et 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une offre du club princier qui pourrait sans doute faire changer d’avis à Marc Keller. Surtout que Transfermarkt n’estime la valeur de son poulain qu’à 7,2 millions d’euros.