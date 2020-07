OL Mercato : Le transfert d’un défenseur turc bouclé ?

L’OL aurait-il trouvé l’arrière central tant recherché pour colmater ses brèches défensives révélées au grand jour la saison dernière ? Oui, si l’on en croit les informations de beIN Sports.

OL : Cenk Özkaçar recruté pour les 5 prochaines saisons ?

En quête d’un défenseur axial, l’OL aurait trouvé l’oiseau rare en Turquie. Le directeur sportif Juninho aurait discrètement bouclé le transfert de Cenk Özkaçar, d’après le média sportif. Ce dernier est en provenance d’Altay Spor, club de deuxième division turque. L’Olympique Lyonnais lui aurait préparé un contrat d’une durée de 5 saisons, dans la capitale des Gaules. Le joueur de 18 ans est un gaucher très imposant (1,90 m). Cenk Özkaçar est également un international turc et compte deux sélections chez les Espoirs. Il est sous contrat avec les Noir et Blanc jusqu’en juin 2021. Selon les indiscrétions du média turc Fanatik, Besiktas et Galatasaray en Turquie, mais aussi le LOSC en Ligue 1 était sur les traces du très prometteur défenseur.

Joachim Andersen et Marcelo décevants la saison dernière

La priorité de l’OL cet été est le recrutement d'un défenseur central car le club a été très fébrile dans ce secteur de jeu la saison dernière. Transféré de la Sampdoria en juillet 2019 pour 24 M€ + 6 M€ de bonus, Joachim Andersen a été très décevant. Idem pour Marcelo Guedes, auteur d’une saison difficile marquée par des tensions avec les supporters ultras lyonnais. L’équipe de Rudi Garcia a en effet encaissé 27 buts en 28 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière.