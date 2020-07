Barça Mercato : Grosse menace dans le dossier Ter Stegen

Les négociations pour une prolongation de Marc-André Ter Stegen, gardien du Barça, s’étirent en longueur. Chelsea voudrait profiter de cette situation d’incertitude pour attirer l'international allemand.

Toujours pas d’accord pour la prolongation de Marc-André Ter Stegen

Le Barça veut prolonger Marc-André Ter Stegen. Mais toutes les offres (revalorisation salariale, contrat longue durée…) faites par les dirigeants catalans n’ont jusque là pas encore convaincu le gardien allemand, dont l'actuel contrat finit en juin 2022. Autrement dit, le flou règne autour de l’avenir du portier des Blaugranas. Et Chelsea souhaiterait tourner à son avantage cette incertitude qui règne sur le futur du dernier rempart de 28 ans.

Une offre de Chelsea en préparation pour le Barcelonais

Chelsea réalise un mercato estival mouvementé pour accroître ses chances de jouer les premiers rôles en Premier League la saison prochaine. Pour ce faire, les Blues ont déjà signé le milieu offensif Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et le buteur Timo Werner (RB Leipzig). Selon les informations de Mundo Deportivo, pour les Blues, la prochaine cible à attirer, c’est Marc-André Ter Stegen. Mais le club de Premier League sait que le Barça n’a aucune intention de laisser filer l’ex-dernier rempart du Borussia Mönchengladbach malgré les difficultés pour le convaincre de prolonger. Les recruteurs du club londonien auraient donc préparé une offre qu’ils croient susceptible de convaincre les Catalans. Selon The Telegraph, cette proposition consisterait à proposer Kepa Arrizabalaga plus de l’argent en échange de Marc-André Ter Stegen.