Stade Brestois : Denys Bain forfait pour plusieurs mois

Il faudra encore attendre plusieurs mois avant de revoir Denys Bain sur un terrain. Ce mercredi, le Stade Brestois a annoncé que son défenseur avait été victime d’une grave blessure au genou.

Le Stade Brestois privé de Denys Bain pour de longs mois

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le Stade Brestois. Dernière recrue du SB29, Ronaël Pierre-Gabriel a été agressé et son véhicule incendié. Loin de ce fait divers, Brest a annoncé la grave blessure de Denys Bain. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le club finistérien a informé que le défenseur âgé de 27 ans souffrait d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Si le SB29 n’a pas communiqué sur la durée de la blessure de Bain, celui-ci va manquer plusieurs mois de compétition. Pour ce type de blessure, la durée d’indisponibilité est généralement de six mois. Les Lyonnais Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet en avaient été victimes la saison dernière.

Bain forfait, urgence signalée pour Dall’Oglio ?

Le défenseur a été touché quelques jours avant le départ en stage à Port Crouesty. Denys Bain va donc manquer la préparation estivale du Stade Brestois ainsi qu’une bonne partie de la saison. Arrivé à Brest l’été dernier en provenance du Havre AC, le défenseur n’était pas un indispensable d’Olivier Dall’Oglio. Le joueur formé à Châteauroux n’a disputé que 13 matches de Ligue 1 en tant titulaire sur la saison écoulée. Sa dernière apparition sur une pelouse du championnat remonte d’ailleurs au 14 décembre (0-0, contre Nice). Sa blessure devrait néanmoins contraindre la direction du Stade Brestois à compenser son absence, Olivier Dall’Oglio ne compte plus que deux défenseurs centraux de métier dans son effectif. Recruter à ce poste semble donc désormais une urgence à Brest.