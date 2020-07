RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca juge les recrues défensives

Parmi les sept recrues estivales du RC Lens figurent trois défenseurs. Jean-Louis Leca a jugé leur prestation après le match nul contre La Gantoise (1-1).

RC Lens : Leca a aimé la prestation de Badé, Medina et Clauss

Le RC Lens compte trois défenseurs parmi les sept joueurs recrutés pour l’instant. Il s’agit de Loïc Badé (défenseur central), Facundo Medina (arrière latéral gauche) et Jonathan Clauss (arrière ou milieu droit). Les deux premiers ont été alignés en deuxième période du match contre La Gantoise mardi, en même temps que Jean-Louis Leca. Le gardien de but a ainsi eu le temps d’apprécier le trio défensif (avec Jonathan Gradit) devant lui. « On s’est aperçu, que ce soit avec les 3 de la première ou de la seconde période, qu’on a des joueurs qui peuvent largement répondre aux attentes du club et du coach », a-t-il fait remarquer. Jean-Louis Leca s'est ensuite félicité que le Racing Club de Lens ait « autant de joueurs de qualité », en vue de la Ligue 1. À noter que Franck Haise avait choisi Cheik Traoré, Zakaria Diallo et Steven Fortes dans sa première équipe, face au club belge. C’est donc cette charnière qui a encaissé le but des Belges (30e). Par ailleurs, le polyvalent Jonathan Clauss a également disputé le match amical en première période, mais il a été positionné dans l’axe.

Kakuta et Wuilker Farinez absents contre KAA Gent

Deux recrues estivales du RC Lens n'ont pas disputé le match contre le KAA Gent. Il s'agit du milieu offensif Gaël Kakuta, victime d'une contusion à la cheville, et du gardien de but Wuilker Farinez. Contrôlé positif à la COVID-19, ce dernier est toujours en quatorzaine. Les autres renforts Corentin Jean et Ignatius Ganago ont joué respectivement la première et la deuxième période.