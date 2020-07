Angers, Stade de Reims : Victoire des Angevins et des Rémois

La préparation estivale bat son plein. Alors que les équipes s’affrontent en amical, le SCO Angers a battu le SO Cholet (National 1) et le Stade de Reims a vaincu Le Havre AC (Ligue 2).

SCO Angers, une victoire étriquée contre le SO Cholet

Comme toutes les équipes, le SCO Angers est en pleine préparation estivale. L’objectif, c’est de retrouver la condition physique et les automatismes en vue de la prochaine saison de Ligue 1. Pour ce faire, les Angevins ont prévu une série de matches amicaux, dont un contre le SO Cholet (National 1) qu’ils ont vaincu sur la plus petite des marques (1-0). L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre de Mathias Pereira Lage à la 90e minute. Les hommes de l'entraîneur angevin, Stéphane Moulin, vont continuer à s’entraîner dur jusqu’à la reprise de la prochaine saison de Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné le 22-23 août.

Le Stade de Reims large vainqueur du Havre AC

En revanche, le Stade de Reims n’a pas fait dans la dentelle contre Le Havre AC (3-0). Les buts rémois ont été inscrits avant la pause par Kaj Sierhuis (18e), El Bilal Touré (44e) et Arbër Zeneli (46e, s.p.). Un score qui rappelle que les Champenois estiment avoir déjà bouclé leur recrutement estival... Mais l’entraîneur David Guion n’exclut pas de solliciter un dernier renfort défensif.