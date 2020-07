Stade Rennais Mercato : Sylvain Armand quitte le SRFC (off)

Le Stade Rennais a finalement officialisé le départ de Sylvain Armand du club, dans un communiqué publié sur le site internet du SRFC.

Stade Rennais : Sylvain Armand n'est plus le coordinateur sportif

Sylvain Armand a quitté le Stade Rennais officiellement, ce mercredi 22 juillet. Il était coordinateur sportif du club breton depuis janvier 2018, après sa reconversion au sein de l'équipe où il a pris se retraite. « Le Stade Rennais F.C informe de la fin de sa collaboration avec Sylvain Armand, le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle », a communiqué le SRFC. Le désormais ancien dirigeant rennais a réagi à son départ de Rennes, dans la foulée de l’annonce officielle. « J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années » a-t-il déclaré. Sylvain Armand souligne qu’une « page se tourne, que de nouveaux challenges s’ouvrent certes à lui, mais il gardera le Stade Rennais F.C et ses supporters dans son cœur ».

Les départs s'enchainent en Bretagne

Il faut dire que la nomination de Florian Maurice au poste de Directeur sportif a poussé l'ancien défenseur vers la porte de sortie. Nommé président exécutif du Stade Rennais en mars dernier, Nicolas Holveck met progressivement son équipe en place. Rappelons que bien avant Sylvain Armand, Cyrille L’Helgoualch (directeur du développement) et Éric Assadourian (directeur du centre de formation) avaient démissionné la saison dernière. Président délégué et manager général, Olivier Létang avait lui été viré le 7 février 2020, à la surprise générale.