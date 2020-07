Premier League : Liverpool et Chelsea font le spectacle !

Pour le dernier match de la saison à Anfield, le championLiverpool et son adversaire Chelsea, ont proposé un spectacle digne de la saison des Reds (5-3).

Alors que les Reds étaient déjà sacrés champions depuis le mois dernier, Chelsea cherchait quant à lui à confirmer sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Mais pour les Blues, rien ne s'est passé comme prévu. Naby Keita (23'), puis Trent Alexander-Arnold, d'un très beau coup-franc (38'), et enfin Georginio Wijnaldum sur un service de Mohamed Salah (43'), ont porté le score à 3-0 en faveur des locaux. Avant la mi-temps, Olivier Giroud, auteur de son 5e but en 7 rencontres, le 3e consécutif inscrit dans le temps additionnel de la première période d'un match, a ravivé les espoirs londoniens.

Mais ceux-ci furent douchés au retour des vestiaires, lorsque Roberto Firmino inscrivait le quatrième but des champions en titre, son premier de la saison à Anfield. Ce match rocambolesque ne s'est pas arrêté là. À peine entrés en jeu, Tammy Abraham, Christian Pulisic, et Callum Hudson-Odoi, construisaient à eux seuls les buts du 4-2 et du 4-3 pour remettre Chelsea dans le match. Mais, sur un contre rondement mené, Liverpool a définitivement assomé son adversaire par l'intermédiaire d'Alex Oxlade-Chamberlain, présent à la réception d'un centre de Robertson. Pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, les Blues (contre Wolverhampton) devront faire au moins aussi bien que ce que fait Leicester (contre Manchester United) lors de la 38e journée.

Un final de folie en Championship !

La deuxième division anglaise a également livré un verdict complètement fou. Barragiste pour la montée tout au long de la saison, Nottingham Forest s'est fait subtiliser sa place au bout du bout de la saison, à la 96e minute du dernier match, à cause d'un but contre son camp de l'ex-strasbourgeois Nuno Da Costa. Pour seulement un but au goal average, Forest laisse sa place de barragiste à Swansea. Les autres barragistes sont Brentford, Fulham, et Cardiff. West Bromwich Albion a assuré sa promotion et accompagnera Leeds en Premier League la saison prochaine.

Grâce à un but marqué dans le temps additionnel à Brentford, Barnsley sauve sa peau en deuxième division et envoie Charlton en League One (D3), lourdement défait à Leeds, 0-4. Les coéquipiers de Naby Sarr retrouvent la League One seulement un an après l'avoir quittée.