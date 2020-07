Bordeaux Mercato : Les Girondins s'offrent un crack lyonnais

L’OL vient encore d’enregistrer le départ d’une pépite. Capitaine des U16 lyonnais, Marwane Tahar a décidé de s’engager avec les Girondins de Bordeaux.

Marwane Tahar rejoint les Girondins de Bordeaux

Bien que son centre de formation ait régressé à la 15e place de la DTN, les Girondins de Bordeaux continuent d’attirer des pépites. Le FCGB vient d’enregistrer l’arrivée d’une pépite en provenance de l’Olympique Lyonnais. Sur Twitter, l’OL a annoncé le départ de Marwane Tahar à Bordeaux. « Signature de Marwane Tahar aux Girondins. Bonne continuation », a écrit le club rhodanien sur le réseau social. Âgé de 16 ans, ce milieu défensif était le capitaine de sa catégorie à Lyon. Il était même l’un des joueurs les plus utilisés chez les jeunes lyonnais. Selon Foot Mercato, le jeune Gone et son entourage avaient pris la décision de quitter l’OL depuis plusieurs mois, las d’attendre une proposition concrète.

Raison pour laquelle Marwane Tahar, également courtisé par l’AS Roma, a répondu favorablement à l’offre des Girondins. Le jeune milieu de terrain évolue à l’OL depuis qu’il a 7 ans. Il va rejoindre les jeunes du FCGB dans un premier temps. Il pourrait dans quelques mois prétendre à l’équipe première de Bordeaux s’il affiche un bon niveau de performances. La direction du club au scapulaire ne cesse d’ailleurs d’intégrer des jeunes dans l’effectif de Paulo Sousa. Plusieurs titis bordelais ont encore paraphé leurs premiers contrats professionnels cet été. Marwane Tahar peut espérer en faire autant dans quelques mois.