AS Monaco Mercato : Un ex duo de feu de Bundesliga en approche ?

L'association Luka Jovic - Filip Kostic, très efficace lors de la saison 2018/2019 de Bundesliga et de Ligue Europa, pourrait être reconstituée par l'AS Monaco.

Monaco vise un duo impliqué sur 57 buts en 2018/2019 !

Voilà un premier-Paris que Niko Kovac, le nouvel entraîneur de l'ASM, aimerait prendre. L'ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort souhaiterait, selon les informations de Bild, reconstituer en Principauté une attaque qui a fait la réussite de Francfort lors de la saison 2018/2019. En effet, les Monégasques s'intéresseraient à deux joueurs, les Serbes Filip Kostic et Luka Jovic. Il y a deux ans, les deux joueurs ont été impliqués sur 57 buts toutes compétitions confondues, le premier cité trouvant le chemin des filets à 10 reprises et délivrant 13 passes décisives, le second marquant 27 buts et distillant 7 caviars. La saison dernière, Kostic est resté performant en étant impliqué sur 30 buts de Francfort à lui seul (12 buts et 18 passes décisives) tandis que Jovic, exilé au Real Madrid, n'a marqué que 2 buts et effectué 2 passes décisives.

Luka Jovic - Filip Kostic, combien ça coûte ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025, Luka Jovic est estimé à 32 M€ par Transfermarkt. C'est une valeur qui est deux fois inférieure à celle qui lui était attribuée l'été dernier et qui avait aussi été celle de son transfert de l'Eintracht au Real. Filip Kostic, dont le contrat court jusqu'en 2023, est également évalué à 32 M€, une valeur qui a grimpé grâce à la bonne saison du numéro 10. L'AS Monaco devrait donc prévoir un chèque d'au moins 65 M€ pour recruter les internationaux serbes afin que ceux-ci viennent épauler Wissam Ben Yedder en attaque.