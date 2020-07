Serie A : La Juventus peut devenir championne ce soir !

En cas de victoire ce soir, sur la pelouse de l'Udinese, la Juventus Turin officialisera son titre de championne d'Italie, le neuvième Scudetto consécutif.

Le titre pour la Juventus dès ce soir ?

La recette est simple. Les Bianconeri n'ont besoin que d'une victoire pour devenir champions d'Italie. Et cela peut se faire avec le déplacement à Udine, ce soir, pour le compte de la 35e journée de Serie A. En cas de victoire des joueurs de Maurizio Sarri, ceux-ci compteraient 83 points, soit 10 de plus que l'Inter Milan et 9 de plus que l'Atalanta Bergame. Et même s'il est mathématiquement possible que les Bergamasques reviennent à hauteur des Turinois malgré une victoire de la Juve ce soir, ce sont d'abord les confrontations directes qui sont prises en compte pour départager les équipes à égalité. S'étant imposée 3-1 à Bergame et ayant concédé le match nul 2-2 au Juventus Stadium, la Vieille Dame sera donc championne en cas de victoire ce soir.

Une mauvaise nouvelle pour Lyon ?

Si les Bianconeri actaient leur titre dès ce soir, cela pourrait s'avérer être une bien mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Car les principaux joueurs de l'effectif pourront alors observer du repos pendant les trois dernières journées, avant le match crucial du 7 août en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il n'est cependant pas à exclure que Cristiano Ronaldo reste sur les terrains, lui dont la faim de records est inépuisable. En inscrivant 5 buts lors de ces trois derniers matchs, il décrochera le Soulier d'or en passant devant Robert Lewandowski, si Ciro Immobile ne faisait pas mieux que lui.

La compo probable de la Juventus

Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro - Pjanic, Bentancur, Rabiot - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.