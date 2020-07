RC Lens Mercato : Le LOSC prêt à piquer la cible des Lensois ?

Un temps visé par le RC Lens, l'attaquant congolais Jackson Muleka n'a pas été convaincu par le Racing. Le voisin du LOSC pourrait sauter sur l'occasion pour le faire signer.

Le LOSC sur le point de chiper Jackson Muleka au RC Lens ?

D'après les informations de France Football, l'attaquant du Tout Puissant Mazembe, Jackson Muleka, avait été visé par les Sang et Or. Mais ni le joueur de 20 ans, ni le club de Lubumbashi, sa ville natale, n'ont été convaincus par les propositions du RCL. Les Artésiens avaient proposé un prêt payant de 100 000 euros, assorti d'une option d'achat de 300 000 euros, ce qui a été refusé par le TP Mazembe, pour son joueur estimé à 200 000 euros par Transfermarkt. L'écho de cet échec n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le voisin et rival lillois tente à son tour de s'attaquer au nouveau buteur de l'équipe nationale de République Démocratique du Congo (4 sélections, 1 but).

Muleka d'abord prêté avant de s'installer à Lille ?

Toujours selon France Football, les dirigeants lillois penseraient à prêter Jackson Muleka juste après l'avoir fait signer au LOSC. Les clubs du Boavista FC (au Portugal) et du Royal Excel Mouscron (en Belgique), partenaires du Lille OSC, pourraient accueillir le jeune attaquant. À noter que Muleka est déjà très décisif pour son jeune âge, avec ses 57 buts en 85 matchs avec le champion de RD Congo 2019.