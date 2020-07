OM : Amical, trois jeunes font merveille contre Heimstetten

L’ OM a battu le SV Heimstetten (6-1) en match amical mercredi. Une rencontre au cours de laquelle trois jeunes de l’Olympique de Marseille se sont particulièrement montrés à leur avantage.

Trois minots marseillais se distinguent

L’ OM n’en finit pas de filer des valises à ses adversaires pour ses matches de préparation estivale. Après avoir filé 5 buts contre 1 au FC Pinzgau pour son premier match de préparation dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a mis 6 buts contre 1 au SV Heimstetten (D4 allemande), hier mercredi. Trois jeunes Olympiens ont été très performants. Il s’agit de Boubacar Kamara, Marley Ake et Florian Chabrolle. Brillant au milieu du terrain où il formait un duo avec l’expérimenté Kevin Strootman, Boubacar Kamara (20 ans) s’est même permis le luxe de marquer 1 but. Quant à Marley Ake (19 ans), positionné en attaque, il a inscrit un doublé. Enfin, Florian Chabrolle (22 ans) a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Le Bayern Munich, adversaire de l’ OM

Après sa promenade de santé lors de ses deux premiers matches de préparation, l’ OM jouera son 3e contre le FC DAC (D1 slovaque) samedi prochain. Mais avant leur retour de stage en Allemagne, les hommes d’André Villas-Boas affronteront le Bayern Munich à l’Allianz Arena, probablement le 31 juillet. Le club munichois est évidemment le plus costaud des adversaires de l’Olympique de Marseille pour cette préparation estivale. Cette rencontre devrait donc être le match référence pour juger du véritable niveau des Phocéens…