AS Monaco : Les raisons de la première ratée de Niko Kovac

Niko Kovac a dirigé son premier match en tant qu’entraîneur de l’AS Monaco mercredi. Une première qui s’est soldée sur une défaite des siens (1-2) contre le Standard de Liège. Le technicien croate a justifié la contre-performance de Monaco.

Les raisons de la défaite de l’AS Monaco

Niko Kovac a raté sa première sortie en tant que coach de l’AS Monaco. Mercredi, le club princier s’est incliné en amical contre le Standard de Liège (1-2). Après le match, le technicien croate est revenu sur le revers de ses poulains. L’occasion pour le coach monégasque de dévoiler les raisons de ce premier échec. Pour l’ancien entraîneur du Bayern, il ne disposait pas assez de temps pour préparer ce match. Il a dirigé sa première séance d’entraînement lundi. « Nous avons seulement eu deux séances en deux jours, on ne peut pas attendre beaucoup de ce match… Mais nous avons du temps à disposition pour bien nous préparer et progresser », a confié Niko Kovac sur le site officiel de Monaco.

Des erreurs chères au Monaco de Niko Kovac

A côté de ce temps réduit de préparation, le Croate pointe des erreurs de ses poulains. La partie avait bien démarré pour l’AS Monaco avec l’ouverture du score de Willem Geubbels dès la 20e minute. Les Monégasques ont craqué en fin de match. Une mauvaise relance de Benoît Badiashile à la 88e minute a permis à Felipe Avenatti d’égaliser. Deux minutes plus tard, l’attaquant liégeois a offert la victoire aux siens sur un but de la tête. « Nous avons commis des erreurs aujourd’hui mais cela fait partie du jeu, il faut apprendre de celles-ci et travailler pour les corriger », a-t-il poursuivi. Les Rouge et blanc vont poursuivre leur préparation avec un stage en Pologne lundi.