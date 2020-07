ASSE Mercato : Perrin, ses révélations sur le SRFC et Monaco

Loïc Perrin est à l’ ASSE ce que Paolo Maldini a été au Milan AC, c’est-à-dire l’homme d’un seul club. L’emblématique capitaine de l' AS Saint-Etienne aurait pourtant pu rejoindre le SRFC ou l’AS Monaco…

Loïc Perrin, l’enfant de l’ ASSE

Présent depuis 2005 à l’ ASSE, son club formateur, Loïc Perrin y a passé toute sa carrière jusqu’à ce jour. Pur produit de l’AS Saint-Etienne, le joueur se souvient du moment où il était au top de sa forme physique. Selon les déclarations du défenseur central stéphanois dans L’Equipe, c’était « avant la Coupe du monde 2014 ». Il avait « 28, 29 ans » et n’avait « plus de pépins physiques et dix ans d’expérience ». Une forme physique qui lui avait donc permis de pouvoir « exploiter » son « potentiel au maximum ». A 34 ans bien comptés, Loïc Perrin va raccrocher les crampons après la finale de la coupe de France contre le PSG (le 24 juillet au Stade de France), sans avoir jamais quitté l’ ASSE avec lequel il compte plus de 470 matches dans les jambes.

Le Stéphanois refuse le SRFC puis l’AS Monaco

Pourtant, Loïc Perrin aurait pu rejoindre le SRFC à un moment de sa carrière. Selon les confidences du joueur dans le quotidien sportif, il a « eu pas mal de premiers contacts, comme lorsque Fredéric Antonetti » lui « a téléphoné pour le rejoindre à Rennes ». Des contacts que le capitaine stéphanois n’a pas « forcément poussés plus loin ». Mais la véritable occasion qui s’est présentée à lui de quitter l’AS Saint-Etienne a été l'intérêt de l’AS Monaco, en 2010. Loïc Perrin rappelle que l’ ASSE « venait de finir deux fois 17e ». Mais il est « resté et au final, ça a été le début de... belles années sous l’ère "Galette" (Christophe Galtier, entraîneur de décembre 2009 à mai 2017), alors que Monaco est descendu la saison d’après ». Il n’avait pas eu tort de rester, d’où sa conclusion : « Dans le football, tu sais si tu as pris la bonne décision deux ans après. »