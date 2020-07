ASSE Mercato : Porte de sortie trouvée pour un joueur

L’ASSE a trouvé un point de chute pour un joueur sur qui Claude Puel ne compte pas. Formé à l’AS Saint-Étienne, l'ailier droit est en quête de temps de jeu, depuis son premier contrat pro signé en juin 2017.

ASSE : Lamine Ghezali prêté au Sporting Club de Lyon

L’ASSE a conclu un accord avec le Sporting Club de Lyon qui va accueillir Lamine Ghezali pour la saison 2020-2021. N'entrant pas dans les plans de Claude Puel, il pourra ainsi engranger du temps de jeu avec club de National. L’attaquant de 21 ans rejoindra le club lyonnais en août, selon la précision des Verts. Il y est prêté pour un an, mais sans option d’achat. Pour mémoire, Lamine Ghezali est arrivé à l’ASSE à l’été 2014, en provenance de l’INF Clairefontaine. Il a fait ses preuves avec les équipes de jeunes du club ligérien avant de signer son premier contrat professionnel trois ans plus tard.

Lamine Ghezali, 8 matchs avec les pros et plus rien !

L’ancien international U18 a ensuite pris part à 7 matchs de Ligue 1, dont 6 entre mars et mai 2019. Mais depuis son dernier match en coupe de la Ligue le 13 août 2019, contre le Chamois Niortais, il n’a plus fait d’apparition chez les pros de l'ASSE. Le natif de Lagny-sur-Marne avait par ailleurs été prêté au LB Châteauroux entre juillet 2019 et janvier 2020. Il avait pris part à 9 matchs avec le club de Ligue 2.