OM Mercato : Steve Mandanda envoie un message clair à Eyraud

Le contrat de Steve Mandanda finit en juin 2021. Quelle suite l’emblématique gardien de l’OM voudrait-il donner à carrière ? Le capitaine de l’Olympique de Marseille a confié sa réponse à L’Équipe.

Steve Mandanda veut finir sa carrière à l’OM

Après un exercice 2018-2019 compliqué sous Rudi Garcia, Steve Mandanda a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Le gardien a joué un rôle important dans la 2e place de Ligue 1 acquise par l'OM cette saison. Cette performance pourrait-elle motiver Jacques-Henri Eyraud et son staff à prolonger le dernier rempart de 35 ans ? Le champion du monde le souhaite, il veut terminer sa carrière à l’Olympique de Marseille et rappelle volontiers être « très attaché au club » et être « le joueur qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de l’OM (549, toutes compétitions confondues) aujourd’hui ». Une performance qui « n’est pas rien, quand on sait la difficulté d’y durer ». « J’aime le club, j’aime la ville, j’aime tout ce qui se passe autour », martèle-t-il. Sa « volonté, bien sûr, c’est de finir… » à l’Olympique de Marseille.

Quelle réponse de Jacques-Henri Eyraud ?

Jacques-Henri Eyraud partage-t-il le même avis que Steve Mandanda ? Le président marseillais va-t-il prolonger l’ancien portier de Crystal Palace, voire lui permettre de finir sa carrière à l’Olympique de Marseille ? « C’est entre nous », a-t-il botté en touche. En revanche, il répète sa « volonté de rester encore longtemps ici ». Son âge avancé ne lui pose aucun problème, « je suis bien, je suis serein. […] Je suis totalement épanoui, aujourd’hui. »