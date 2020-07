Montpellier Féminines Mercato : Valérie Gauvin signe à Everton

Valérie Gauvin a décidé de quitter les féminines du Montpellier HSC pour rejoindre celles d'Everton, en Angleterre. L’attaquante internationale française réalise ainsi un rêve de sa tendre enfance.

Valérie Gauvin s’engage avec Everton

Après 6 saisons de bons et loyaux services avec les féminines du Montpellier HSC, où elle a marqué 8 buts en championnat cette saison, Valérie Gauvin a décidé de relever un autre défi. Selon une information de Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu, l’attaquante de 24 ans a rejoint les féminines d'Everton, classées 6es cette saison. Ainsi, elle imite Sakina Karchaoui, autre attaquante internationale française à avoir quitté les féminines du Montpellier HSC.

Les raisons du départ de l’attaquante

Valérie Gauvin n’a pas fait de mystère sur ses envies d’ailleurs. Dans une interview à France Bleu Hérault, elle confiait que, « toute petite », elle rêvait de « partir à l’étranger ». Elle avait même révélé avoir « plus de sollicitations que les saisons précédentes » grâce à son statut d’ « internationale ». « J’ai des offres de clubs français et de clubs étrangers », avait indiqué la désormais ex-Montpelliéraine. Valérie Gauvin a donc pu réaliser son rêve de partir à l’étranger, même si elle avait déclaré : « je suis encore sous contrat avec Montpellier pour un an. Rien n’est décidé pour l’instant, je suis bien à Montpellier. » Comme quoi, il est connu qu'on ne peut jamais jurer de rien en temps de mercato...