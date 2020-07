PSG Mercato : Les signatures de deux pépites officialisées

Le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de deux jeunes joueurs formés dans son Académie. Ils ont paraphé chacun un bail de trois saisons.

PSG : Edouard Michut et Djeidi Gassama passent pros

Le PSG a bien retenu la leçon Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Ces deux joueurs très prometteurs sont partis libres du club de la capitale à l’issue de leur contrat aspirant. Le premier a signé au Bayern Munich et le deuxième rejoint l’ASSE. Contrairement aux défenseurs de 18 ans et au milieu offensif du même âge, Edouard Michut (17 ans) et Djeidi Gassama (16 ans) ont obtenu leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Dans deux communiqués publiés l’un après l’autre, les Rouge et Bleu ont officialisé la signature des deux pépites, jusqu’au 30 juin 2023. Edouard Michut était courtisé par plusieurs clubs huppés en Europe, dont Manchester City.

Parcours d'Edouard Michut et Djeidi Gassama

Edouard Michut a fait ses débuts au FC Le Chesnay 78, puis au FC Versailles 78, en région parisienne. En juillet 2016, il a intégré le centre de préformation du PSG, dans la catégorie U14. Talentueux, le jeune droitier est devenu rapidement international français U16 (2 capes), puis U17 (3 capes). Lors de la saison 2019-2020, le natif d’Aix-les-Bains évoluait avec l’équipe U17 du PSG, avec laquelle il a joué 19 matchs, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Édouard Michut a été le joueur le plus utilisé par l’entraîneur Stéphane Moreau. Quant à Djeidi Gassama, il a effectué ses premiers pas dans le football au FC Mantois, à Mantes-la-Ville (Yvelines). Il a ensuite intégré le centre de formation du club en 2019, en provenance du Stade Brestois. La saison dernière, l’ailier natif de Niélaba (Mauritanie) a contribué au beau parcours de l’équipe U17 des Rouge et Bleu en championnat de France. Pour rappel, les U17 nationaux du Paris Saint-Germain étaient leaders (groupe A), quand la compétition a été arrêtée à la 20e journée, à cause de la COVID-19. Djeidi Gassama avait marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives en 20 matchs disputés.