LOSC Mercato : Burak Yilmaz à Lille, la réponse de Galtier

Depuis quelques jours, le nom de Burak Yilmaz est associé au LOSC. Jeudi en conférence de presse, l’entraîneur lillois Christophe Galtier a été invité à se prononcer sur la possible arrivée du buteur turc.

Christophe Galtier se prononce sur Burak Yilmaz

Le LOSC doit recruter de nouveaux renforts offensifs cet été. Avec Victor Osimhen en partance pour Naples et Loïc Rémy en fin de contrat, la direction lilloise s’active sur le marché des transferts. Ces derniers jours, elle s’intéresse au profil de Burak Yilmaz. En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions concernant l’éventuel transfert de l’attaquant turc. Une arrivée que valide le coach du LOSC. « Après le départ de Loïc (Rémy), on cherchait un joueur d’expérience. Il a 35 ans, joue beaucoup. (…) Il semble être intéressé par le projet. Luis me l’a présenté. Il m’intéresse », a confié l’entraîneur lillois.

Yilmaz, futur cadre du LOSC ?

A Lille, Burak Yilmaz sera l’un des joueurs les plus âgés de l’effectif de Christophe Galtier, chose qui ne semble pas déranger le coach des Dogues. L’entraîneur du LOSC estime que l’international turc (59 sélections/24 buts) sera l’un des cadres de son effectif aux côtés du capitaine José Fonte. « C’est un leader d’équipe et de vestiaire », a-t-il d’ailleurs souligné. Joueur du Besiktas depuis janvier 2019, Burak Yilmaz est actuellement le capitaine de la formation stambouliote. A 35 ans, l’avant-centre turc affiche encore un bon niveau de performances. Il compte 13 buts et 7 passes décisives en 23 matches de championnat cette saison. Ses compatriotes Yusuf Yazici et Zeki Celik devraient faciliter son intégration au LOSC.