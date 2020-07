Rachat de l'OM : Justice, Mourad Boudjellal taillade Eyraud

Agacé par les sorties incessantes de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi sur leur désir de rachat de l’OM, le club a très récemment adressé une assignation à ces deux hommes. En guise de première réponse, l’ancien président du RC Toulon lance une violente charge contre le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, qu’il accuse d’être à la base de la crise économique du club.

Rachat de l’OM : procédure judiciaire contre le duo Ajroudi - Boudjellal

Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal disent vouloir racheter l’OM. Une option loin d’être validée par Jacques-Henri Eyraud et le clan Frank McCourt qui ont aussitôt répondu que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Une réponse que l’homme d’affaires franco-tunisien et son bras droit n’ont pas dû entendre, à en juger par leurs sorties médiatiques répétées sur leur désir de rachat de l’OM. L’OM a donc décidé d’assimiler ce comportement à « une campagne de déstabilisation » et a convoqué les deux hommes en justice. L’objectif, c’est que les deux candidats au rachat de l’OM soient condamnés à se taire et à payer des dommages et intérêts estimés à 500 000 euros. Suffisant pour faire sortir de ses gonds Mourad Boudjellal.

Eyraud accusé d'être à la base de la crise économique de l’OM

Pour répondre à l’assignation lancée par l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a mandaté ses avocats. Quant à Mourad Boudjellal, il semble avoir d’abord décidé de se défendre lui-même. Et l’ancien dirigeant de rugby n’y va pas du dos de la cuillère. Sa cible, c’est le président marseillais Jacques-Henri Eyraud. Un homme qu’il accuse d’être à l’origine de la crise économique de l’OM et de se sucrer au détriment du club. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien patron de rugby assure que « M.Eyraud n'est pas contre la vente de l'OM. Il est même favorable à ce que l'OM soit vendu si on le garde ». Selon Mourad Boudjellal, le « problème, c'est qu'on a dit très vite qu'il n'était pas prévu de le conserver. […] Parce que l'OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d'euros par an et ça ne fait qu'augmenter ». Pour le candidat au rachat, Jacques-Henri Eyraud est donc incapable de gérer économiquement l’OM. D’ailleurs, il déclare clairement que « l’OM est dans une situation très compliquée à cause de lui ». Preuve de l’incapacité de Jacques-Henri Eyraud à gérer économiquement l’OM, « les actifs et fonds propres sont en chute de 90 millions, c'est-à-dire qu'il doit les reconstituer. M.McCourt va mettre 20 millions, il en manque 70 », rappelle Mourad Boudjellal, convaincu que « M.Eyraud est simplement en train de préparer une vente massive de joueurs… » cet été pour financer le reliquat. Enfin, le bras droit de Mohamed Ayachi Ajroudi estime que « le véritable problème de ce club n'est pas la vente mais le départ de M.Eyraud », qui perçoit « quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but ».