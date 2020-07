PSG Mercato : Thiago Silva se lâche sur son futur à Paris

En fin de contrat au PSG le 31 août, Thiago Silva est annoncé vers l’AC Milan ou encore Wolverhampton. Interrogé sur son avenir, le défenseur a confirmé son départ, alors que les supporters souhaitent qu’il prolonge son aventure dans la capitale.

PSG : Thiago Silva se plie à la décision de Leonardo

Thiago Silva va quitter le PSG à l’issue de la campagne du club en Ligue des Champions. Son contrat a expiré le 30 juin 2020, mais il a été prolongé jusqu'à fin août afin de terminer la saison avec le club de la capitale. Rappelons que l'équipe de Thomas Tuchel est qualifiée pour le "Final 8" de la Ligue des Champions prévu entre le 12 et 23 août 2020. En conférence de presse, relative à la finale de la coupe de France contre l’ASSE, le Brésilien a confirmé le souhait des supporters du Paris Saint-Germain. « Les supporters ont demandé si je pouvais rester, mais ce n’est pas ma décision », a-t-il répondu, dans un premier temps. L’arrière central a déclaré ensuite « qu’il ne voulait pas partir, mais la décision a été prise et il la respectera jusqu’à la fin ». En effet, Thiago Silva n’est plus dans le projet du PSG. Leonardo a décidé de tourner la page du joueur de 36 ans, arrivé au club en 2012. « Il n’y a pas de discussions pour après. Leonardo a déjà parlé à la presse », a-t-il rappelé.

Le Brésilien confirme « la volonté » de Tuchel de le garder

Le capitaine des Parisiens a certes affirmé que « la volonté » de Thomas Tuchel est qu’il reste, mais « la dernière décision » n’appartient pas au coach, selon ses confidences. Pour rappel, Thiago Silva a joué 310 matchs sous le maillot du PSG, avant les finales de la coupe de France et de la Ligue, et évidemment le quart de finale de la Ligue des Champions, contre Atalanta Bergame, le 12 août.