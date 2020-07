PSG : Thomas Tuchel confirme deux absences contre l’ASSE

Vendredi, le PSG a l’occasion de remporter un deuxième trophée cette saison. Thomas Tuchel et ses poulains disputent la finale de la Coupe de France contre l’ASSE. Une affiche que vont manquer deux joueurs du Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel sans deux poulains contre l’ASSE

Déjà auréolé d’un nouveau titre en Ligue 1, le PSG va tenter de remporter un deuxième trophée cette saison. Le Paris Saint-Germain sera opposé à l’AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Pour ce choc, Thomas Tuchel va devoir composer avec deux absents. Jeudi en conférence de presse, le coach du PSG a de nouveau confirmé les forfaits de Juan Bernat et d’Abdou Diallo pour cette rencontre. Le latéral espagnol est touché au mollet et n’a pas pris part à l’un des trois matches amicaux disputés par Paris. Le défenseur central se remet quant à lui d’une opération du dos.

Incertitudes autour de Kurzawa et Silva

Comme eux, Layvin Kurzawa pourrait également manquer la finale de la Coupe de France. Thomas Tuchel a révélé que l’ancien monégasque avait lui aussi été touché au dos ces derniers jours. Le technicien allemand pourrait le remplacer par le jeune Mitchel Bakker qui a « un avantage physique » pour ne pas avoir été blessé. « Layvin a manqué quelques entraînements à cause d’une blessure au dos. C’est beaucoup pendant la préparation. On doit prendre une décision pour savoir qui commence vendredi », a révélé l’entraîneur parisien. Un dernier doute subsiste également sur la titularisation ou non de Thiago Silva dans le 4-4-2 que devrait proposer le coach du Paris Saint-Germain.

Paris diminué, Paris toujours favori ?

A noter que le PSG va chercher ce nouveau titre sans Edinson Cavani et Thomas Meunier, partis du club. Malgré ces nombreuses absences, le club de la capitale se présente comme le favori de cette finale. Les derniers résultats entre les deux formations penchent largement en faveur des poulains de Thomas Tuchel. Seulement sur l’exercice écoulé, le PSG s’est à chaque fois imposé contre les Verts, lors de leurs deux confrontations. Les Parisiens en avaient notamment passés 6 aux hommes de Claude Puel en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.