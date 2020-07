ASSE : Finale de Coupe de France, Puel confiant face au PSG

L’ ASSE sera opposée au PSG ce vendredi, en finale de la coupe de France. Après un mois de préparation, Claude Puel estime son équipe prête pour le rendez-vous au Stade de France.

ASSE : Puel veut s'inspirer de l'exemple du Stade Rennais contre le PSG

Claude Puel reconnait que le PSG est favori contre l’ASSE, mais son équipe ne s’est pas déplacée à Paris la fleur au fusil. Il a assuré en conférence de presse que les Verts « défendront fièrement leur chance » contre le géant parisien. « On n’est pas favoris, mais notre objectif, c’est de s’éclater, d'être acteurs du match », a-t-il déclaré. L’entraineur de l’AS Saint-Étienne « souhaite que ses joueurs se lâchent, car ils n’ont rien à perdre, mais tout à gagner. » Il souhaite que son équipe s'inspire de la victoire du Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain, lors de l'édition 2019 de la coupe de France. Selon Claude Puel, l'exemple des Rennais « laisse au moins envisager une possibilité à l'ASSE de battre le PSG ». Pour mémoire, le club breton avait remonté deux buts aux Parisiens (2-2), avant de remporter le trophée, aux tirs au but.

Claude Puel satisfait de la préparation de son équipe

Claude Puel a également fait le point sur la préparation de son équipe. Une préparation démarrée le 17 juin et marquée par quatre matchs amicaux. Pour rappel, l’ASSE a battu le GFA Rumilly (4-1), l’OGC Nice (4-1) et Charleroi (4-0). En revanche, elle a perdu une double confrontation (2 fois 75 minutes) face à Anderlecht. Sur le plan des résultats, on peut dire que l’AS Saint-Étienne a réussi la première partie de sa préparation. Claude Puel ne dit pas le contraire. « Tout le monde est focalisé sur cette finale. Même les joueurs moins concernés dans les matchs amicaux ont joué le jeu. Offensivement, il y a eu de bons enchaînements et défensivement une certaine solidité et une envie de faire les efforts ensemble », a-t-il rassuré. Bien avant, l’entraineur des Verts a indiqué qu’il « a retrouvé un groupe très frais mentalement à la reprise ». Selon son appréciation, « il y avait beaucoup d’application, malgré la longue période de confinement », a-t-il noté.