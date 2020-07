LOSC Mercato : José Fonte met la pression sur sa direction

Arrivé au LOSC en 2018, José Fonte s’est vite imposé au sein de l’effectif des Dogues au point d’en être aujourd’hui le capitaine. Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat, le Portugais estime qu’il peut aller au-delà de 2021 avec Lille.

José Fonte veut prolonger avec le LOSC

Si son contrat avec le LOSC arrive à expiration en 2021, José Fonte ne se fait pas de doute sur son avenir. Pas question de retraite pour le capitaine du Lille OSC. Le défenseur portugais vise mieux. Le champion d’Europe souhaite prolonger son bail avec le club nordiste. Il l’a fait savoir de manière sibylline dans une interview accordée à L’Equipe ce jeudi. « Je me sens très bien. J’ai envie de jouer deux, peut-être trois ans de plus. Je crois que je peux continuer à aider », a indiqué le joueur qui fêtera ses 37 ans en décembre. Le capitaine du LOSC estime qu’il mène « une vie saine en dehors du foot ». Raison pour laquelle il s’inscrit dans la durée avec Lille.

Une reconversion pour Fonte au LOSC ?

Durant son entretien, José Fonte a également évoqué une possible reconversion chez les Dogues. « J’ai de bonnes relations avec Luis (Campos, conseiller sportif), le président (Gérard Lopez). Le coach (Christophe Galtier) m’a souvent parlé de pouvoir travailler avec lui. Mais pour le moment, on en est encore loin », a-t-il confié. Le défenseur portugais est l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif de Christophe Galtier. Il a pris part à 33 des 40 matches disputés par le LOSC la saison dernière. Reste maintenant à savoir si la direction lilloise va juger utile d’offrir une prolongation à Fonte.