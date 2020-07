RC Lens Mercato : Jonathan Clauss raconte son transfert

Le RC Lens a récupéré Jonathan Clauss librement cet été. Il était en fin de contrat avec l’Arminia Bielefeld, promu en Bundesliga à l’issue de la saison dernière. Le polyvalent défenseur se réjouit de son retour en France, après deux saisons en Allemagne.

RC Lens : Jonathan Clauss ne regrette pas son choix

Jonathan Clauss a renforcé l’équipe du RC Lens promu en Ligue 1. Il a signé un contrat de trois saisons au Racing Club. Dans ses confidences dans une vidéo sur Ligue Grand Est, il s’enflamme de l’accueil reçu dans le Pas-de-Calais. « Mon arrivée à Lens ? Franchement, au top », s’est-il réjoui, tout en précisant : « Quand le RCL m’a sollicité, j’avais tout pour dire oui ». Jonathan Clauss a disputé son premier match (amical) avec le RC Lens contre le Havre AC la semaine dernière. Il ne regrette pas son choix. « Au bout de 5 minutes dans le vestiaire, je savais déjà où j’avais mis les pieds. Je suis très heureux », a-t-il souligné. Natif de Strasbourg et formé au Racing Club de Strasbourg Alsace, le joueur de 27 ans se sent comme chez lui chez les Sang et Or. « Pour moi, c’est presque le 2e Strasbourg. C’est la même chose, l’ambiance est dingue. Le RC Lens est un club familial, populaire... », a-t-il fait remarquer.

Clauss, un crack d'Arminia Bielefeld chez les Sang er Or

Il faut rappeler que Jonathan Clauss a largement contribué à la montée de son ancien club en Bundesliga. Il a pris part à 34 matchs de championnat (Bundesliga 2) et a été titulaire 30 fois. Le défenseur latéral droit ou milieu de terrain a marqué 5 buts et a délivré 10 passes décisives, en 36 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Il revient donc en France, avec son expérience allemande, et après une saison pleine et réussie avec Arminia Bielefeld.