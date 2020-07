FC Metz : Les Grenats s'offrent un milieu de Ligue 2 (Off.)

Le FC Metz a enregistré l’arrivée d’une nouvelle recrue jeudi soir. Le club mosellan a annoncé la signature de Warren Tchimbembé. Le milieu de terrain quitte Troyes, son club formateur depuis 2015.

Warren Tchimbembé signe au FC Metz

Après Marc-Aurèle Caillard, arrivé de Guingamp, le FC Metz a encore pioché en Ligue 2. Jeudi, les Grenats ont annoncé l’arrivée de Warren Tchimbembé. Le milieu de terrain de 22 ans arrive en provenance de Troyes. Le jeune joueur s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en 2024, avec le club mosellan. Formé à l’ESTAC, le néo-messin a signé ses débuts professionnels en 2018. La saison dernière, il a disputé 14 matches de Ligue 2, dont 8 titularisations, pour trois buts inscrits. Le titi troyen entrait dans la dernière année de son contrat avec son club formateur. Le montant du transfert de Tchimbembé n’a pas été dévoilé. Celui-ci est estimé à moins d’un million d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

Les raisons de la signature du milieu de terrain

Après l’annonce de son transfert, Warren Tchimbembé a exprimé « une immense fierté » de rejoindre le FC Metz. « En m’engageant ici, je suis persuadé de faire le bon choix et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. C’est avec plaisir que je rejoins le projet messin et j’espère aider le club à grandir », a confié le joueur sur le site officiel du club. À noter que le milieu de terrain est la troisième recrue estivale du coach Vincent Hognon. Marc-Aurèle Caillard, Lamine Gueye et Vagner Dias ont rejoint la Moselle cet été comme le joueur formé à l’ESTAc.