AS Monaco : Benjamin Henrichs justifie le choix de Leipzig

Après deux ans à l’AS Monaco, Benjamin Henrichs évoluera de nouveau en Bundesliga la saison prochaine. Le défenseur de 23 ans est prêté avec option d’achat au RB Leipzig. Le jeune latéral est revenu sur son choix de rejoindre la formation allemande.

Benjamin Henrichs élogieux envers le RB Leipzig

Comme annoncé depuis de longs mois, Benjamin Henrichs a rejoint le RB Leipzig en début du mois de juillet. Le latéral allemand est prêté avec option d’achat au pensionnaire de Bundesliga. De retour au bercail, l’ancien du Bayer Leverkusen a justifié pourquoi son choix s’est porté sur le RB Leipzig. Le jeune latéral loue le professionnalisme de la formation allemande. « Je dois dire que, comparé à Monaco, ici à Leipzig, c'est l’une des configurations les plus professionnelles que j’ai jamais connues. L’infrastructure, la cuisine, tout ici est construit de manière professionnelle. Ce sont de bonnes conditions, où je peux prendre un bon départ », a confié le joueur selon les propos relayés par L’Equipe.

Monaco, déjà de l’histoire ancienne pour Henrichs ?

S’il est encore sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2023, Benjamin Henrichs laisse peu de place à un retour à l’ASM. Dans sa sortie, il a exprimé sa joie de retourner au bercail. Un retour qu’il planifiait déjà depuis belle lurette. « Je voulais venir ici depuis quelques temps déjà, et je suis heureux que cela ait finalement abouti (…) Je suis convaincu de cette étape depuis un certain temps et que c'est la bonne pour moi », a-t-il poursuivi. Il faut dire que le départ de Henrichs intervient également dans un contexte particulier. La direction monégasque cherche à se séparer de plusieurs joueurs sous contrat cet été. S’agissant de son latéral allemand, il reviendra au RB Leipzig de trancher sur son avenir. La décision définitive du club allemand sera connue dans les prochains mois.