PSG - ASSE : Le groupe de Tuchel pour la finale de ce soir

Après cinq mois d'attente, les compétitions officielles reprennent ce soir en France, avec en guise de reprise la finale de Coupe de France entre le PSG et l'ASSE.

Thomas Tuchel convoque 21 joueurs pour la finale PSG - ASSE

Le Paris Saint-Germain a particulièrement brillé lors des trois matchs amicaux, (9-0) contre Le Havre, 7-0 contre Waasland-Beveren, 4-0 contre le Celtic Glasgow. L'entraîneur allemand du PSG avait convoqué jusqu'à 25 joueurs avec notamment des jeunes du centre de formation. Pour la finale de Coupe de France ce soir, l'ancien manager du Borussia Dortmund a réduit son groupe à 21 éléments, où ne figurent pas les défenseurs Timothée Pembélé et Loïc Mbe Soh, le milieu de terrain Kays Ruiz-Atil, et l'attaquant Arnaud Kalimuendo. Comme prévu, Juan Bernat n'est pas apte pour la finale, au même titre qu'Abdou Diallo. De son côté, Claude Puel a dévoilé son groupe hier et, naturellement, Adil Aouchiche n'est pas disponible contre ses anciens coéquipiers tandis que Stéphane Ruffier n'est pas convoqué en raison de ses différends avec la direction.

Le groupe parisien

GARDIENS : Bulka, Navas, Sergio Rico // DEFENSEURS : Bakker, Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva // MILIEUX : Di Maria, Draxler, Gueye, Ander Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti // ATTAQUANTS : Choupo-Moting, Icardi, Mbappé, Neymar.