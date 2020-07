Liga : Crise, Javier Tebas veut démissionner de la présidence

Ces derniers jours, le football espagnol est secoué par l’affaire Fuenlabrada. Face à cette crise, Javier Tebas se demande s’il doit encore rester à son poste de président de la Liga.

Une crise suscitée par l’affaire Fuenlabrada

Fuenlabrada (D2 d’Espagne), qui avait pourtant fait le déplacement, n’a pas pu jouer son dernier match de championnat contre La Corogne, lundi dernier. En cause, plusieurs cas de coronavirus ont été découverts parmi les joueurs et les membres de l’encadrement technique de Fuenlabrada. Résultat, ce match décisif pour la montée du club de la banlieue madrilène, a été reporté au dernier moment au 30 juillet sur décision conjointe de la Ligue, de la fédération espagnole (RFEF) et des autorités sanitaires, alors que tous les autres matches de la deuxième division espagnole se jouaient. De quoi susciter un gros tollé en Espagne.

Vers une démission de Javier Tebas ?

L’indignation suscitée par le report du match entre La Corogne et Fuenlabrada, alors que tous les autres matches ont été joués et que le championnat est terminé, pourraient avoir des conséquences pour Javier Tebas et sa famille. En effet, le fils du patron de la Liga est un des avocats de Fuenlabrada. Pour le Conseil Supérieur des Sports, la Ligue a fait preuve d’une négligence impardonnable dans l’affaire. Selon la Cadena COPE, Javier Tebas envisage sérieusement de démissionner de son poste de président de la Liga. Au cours d’une réunion tenu jeudi dernier, le dirigeant espagnol de 57 ans, en place depuis 2013, aurait fait savoir à ses collaborateurs qu’il était désormais en plein doute sur le pertinence de rester encore à son poste face au tollé suscité par l’affaire.