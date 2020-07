Ex- Stade Rennais : Le demi-frère de Mbappé à Sochaux

Demi-frère adoptif de KylianMbappé, l'ancien attaquant du Stade Rennais, Jirès Kembo Ekoko, actuellement sans club, a été mis à l'essai par le FC Sochaux-Montbéliard, depuis hier.

Ex- Stade Rennais : La fratrie Mbappé opposée en amical ?

Sans club après avoir quitté Bursaspor en 2019, Jirès Kembo Ekoko, le demi-frère adoptif de Kylian Mbappé, a été mis à l'essai par le club de Ligue 2 du FC Sochaux-Montbéliard. "L’effectif professionnel sochalien va accueillir pour une semaine Jirès Kembo Ekoko à l’entraînement à partir de ce jeudi (hier). L’attaquant formé au Stade Rennais, âgé de 32 ans, est libre de tout contrat depuis son départ de Bursaspor, en Turquie. Jirès Kembo Ekoko, International Espoirs français qui a disputé 110 matches de Ligue 1 pour 16 buts, pourrait participer aux deux prochains matches de préparation du FCSM", a indiqué le club du Doubs. Ainsi, cette dernière phrase laisse suggérer que Jirès pourrait affronter son demi-frère Kylian lors du match amical entre le PSG et Sochaux, le 5 août prochain au Parc des Princes !

Jirès Kembo Ekoko, carrière exotique

Le natif de Kinshasa connaît une carrière atypique. Après avoir disputé 141 matchs et marqué 22 buts toutes compétitions confondues pour le Stade Rennais entre 2006 et 2012, Kembo Ekoko rejoint Al Ain pour trois saisons, aux Emirats arabes unis, où il marque à 16 reprises en 32 rencontres. Il est prêté à El Jaish au Qatar en 2013/2014. En 2015, il change de club émirati et rejoint Al Nasr, où il évolue jusqu'en 2017, disputant 55 matchs pour 12 buts à son compteur. Il regagne l'Europe par la suite où il pose ses valises en Turquie, à Bursaspor plus précisément. Jusqu'en 2019, il inscrit 4 buts en 26 matchs avec les crocodiles verts.