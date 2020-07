Rachat de l’OM : Ajroudi, son banquier exprime des regrets

Stéphane Cohen est le co-fondateur de Wingate, une des banques mandatées par Mohamed Ayachi Ajroudi pour le rachat de l’OM. Le banquier regrette que Frank McCourt refuse de vendre l’Olympique de Marseille à l’homme d’affaires franco-tunisien.

Pas de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi

Mohamed Ayachi Ajroudi est très chaud pour racheter l’OM. Le natif de Gabès (Tunisie) promet de replacer l’Olympique de Marseille dans le cercle très sélect des plus grosses écuries européennes par un investissement massif et un recrutement de rêve (Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot). Mais hélas, le rêve du candidat au rachat de l'OM ne se réalisera pas. Jeudi dernier, Frank McCourt a réitéré son refus de vendre l’OM à Mohamed Ayachi Ajroudi. Ainsi, le propriétaire de la formation olympienne rend vain tout le tapage médiatique du milliardaire franco-tunisien et met fin à ses espoirs.

Stéphane Cohen déçu de la réponse de Frank McCourt

Ce refus de Frank McCourt suscite des regrets chez Stéphane Cohen. Dans des propos accordés à l’Agence France Presse et rapportés par La Marseillaise, le co-fondateur de Wingate a estimé « bien dommage pour Marseille » le refus de vendre de Frank McCourt à Mohamed Ayachi Ajroudi qui en aurait fait un très grand club européen. Après avoir pris « acte de la réponse de McCourt », le banquier a jugé que « Marseille mérite un club à la dimension du renouveau de cette ville et des actionnaires capables de redonner une place de leader européen à ce club ». Suffisant pour convaincre le propriétaire marseillais de reconsidérer sa décision ?