Ex- PSG : Ce ne sera pas Benfica pour Edinson Cavani

Toujours sans club depuis son départ du PSG, Edinson Cavani voit les portes se refermer une à une. Aujourd'hui, c'est Benfica qui lui dit non. Son avenir est toujours aussi flou.

Pour Edinson Cavani, ce ne sera ni Benfica, ni l'Atlético

Nouvel échec pour Edinson Cavani. Après avoir essuyé le refus de l'Inter Milan, l'Uruguayen, qui avait suscité les intérêts du Benfica Lisbonne et de l'Atlético Madrid, ne rejoindra aucun des deux clubs, chacun d'entre eux se désistant du dossier. Le média portugais Record indique que du côté de Benfica, la piste est désormais close et que le club lisboète n'envisage plus de faire venir le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts). Quant à l'Atlético, RMC Sport indique que le club de Madrid aurait été refroidi par le salaire demandé par l'ancien palermitani. Ce sont pourtant les Colchoneros qui étaient proches de faire signer Cavani au mercato hivernal.

Une expérience inédite sous les ordres d'El Loco ?

Alors qu'Edinson Cavani souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe, peut-être se laissera-t-il convaincre par les avances de Leeds United. Récemment, le propriétaire Andrea Radrizzani avait présenté l'ancien buteur du PSG comme l'attaquant idoine pour son équipe. Il évoluerait alors sous les ordres de Marcelo Bielsa en Premier League, championnat qu'il n'a encore jamais découvert. Il y a fort à parier que l'entraîneur argentin aura un rôle prépondérant à jouer dans la décision d'El Matador.