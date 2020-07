Stade Rennais FC Mercato : Une nouvelle cible visée en Liga

Le Stade Rennais FC, qui n’est plus assuré de signer Mohammed Salisu, serait désormais attiré par Jean-Clair Todibo, joueur du FC Barcelone, pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine.

Jean-Clair Todibo, nouvelle cible du Stade Rennais FC en Liga

Le Stade Rennais FC démarche pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine. Mais les recruteurs rennais semblent jusque là avoir été recalés pour toutes leurs pistes, à savoir Axel Disasi du Stade de Reims, Benoît Badiashile de l’AS Monaco (trop chers) et Mohammed Salisu de Valladolid (intéressé par la Premier League). Selon les dernières nouvelles de Mundo Deportivo, les Bretons se seraient tournés vers Jean-Clair Todibo, retourné au FC Barcelone cet été, après son prêt à Schalke 04 en janvier dernier. Après avoir accordé seulement 8 rencontres à l’ancien défenseur central toulousain, le club allemand n’a pas levé son option d’achat. Le Français de 20 ans n’entre pas non plus dans les plans du FC Barcelone, où il n’avait disputé que 5 matches avant son départ en Bundesliga. Jean-Clair Todibo est donc sur le marché pour ce mercato estival. Bonne nouvelle pour le Stade Rennais FC qui aurait désormais inscrit son nom en bonne place sur la liste de ses cibles défensives ? Pas forcément.

Le Barcelonais accessible aux Bretons ?

Jean-Clair Todibo peut être une option intéressante car il connaît déjà la Ligue 1. Un statut qui réduit à néant le temps d’adaptation. En revanche, le Stade Rennais FC pourrait très vite être découragé par le prix de la pépite catalane. En effet, le FC Barcelone ne voudrait pas céder le minot pour moins de 25 millions d’euros. Un prix qui paraît exorbitant pour les Rouge et Noir, à en croire les déclarations de Nicolas Holveck qui a avoué avoir reculé face au prix, sensiblement similaire, de Benoît Badiashile...