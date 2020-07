Ligue 1 : Téléfoot, chaîne de Mediapro, diffusée via Facebook ?

À moins d'un mois du retour de la Ligue 1, le principal diffuseur du championnat, Mediapro, n'avait toujours pas trouvé d'accord de distribution. C'est maintenant en bonne voie.

La Ligue 1 bientôt disponible sur Facebook ?

Il y a deux mois environ, Mediapro annonçait la création de la chaîne Téléfoot, en partenariat avec TF1, qui diffusera les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour le groupe audiovisuel sino-espagnol. Mais depuis, aucune nouvelle n'avait filtré concernant un accord de distribution alors que le retour des championnats de France se faisait de plus en plus proche. L'Equipe révèle maintenant que le groupe détenu par Jaume Roures vient de conclure un accord avec celui de Mark Zuckerberg concernant la distribution. L'homme d'affaires espagnol n'avait pas caché son intention de faire alliance avec l'un des GAFA. "L'idée est de discuter avec Facebook, Amazon ou Apple, en plus des distributeurs traditionnels, même si je ne peux pas encore vous dire avec qui nous allons signer", avait déclaré Roures fin 2019. Il lui reste donc à trouver l'essentiel, ces fameux distributeurs traditionnels.

Téléfoot, encore inconnu du champ télévisuel

La date de lancement de la chaîne Téléfoot est encore inconnue à moins de 30 jours du début des championnats. On parle d'un abonnement à hauteur de 25 € par mois. Selon une étude réalisée du 3 au 7 juillet par Harris Interactive publiée par le cabinet NPA Conseil, où près de 4 000 Français de plus de 15 ans ont été interrogés, près de 70 % d'entre eux ne connaissent pas encore la chaîne. 20 minutes relève que 7,2 % pensent s’abonner à Téléfoot en gardant leurs abonnements actuels ou, surtout, en laissant tomber d’autres services. Les abonnés à beIN Sports (6,3 % des foyers français) et à RMC Sport (4,1 % des foyers) auraient plus tendance à mettre ces abonnements de côté pour souscrire à celui de Téléfoot.