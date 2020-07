ASSE : Coupe de France, William Saliba présent ce soir

William Saliba est revenu en France, quelques jours après avoir rejoint son nouveau club, Arsenal. Il sera présent ce vendredi au stade de France, lors de la finale de la coupe de France entre l'ASSE et le PSG. Une finale qu’il regrette de ne pas pouvoir jouer.

PSG - ASSE : William Saliba s'annonce au Stade de France

Parti à Arsenal où il a été transféré depuis l’été 2019, William Saliba a fait son retour dans l’hexagone. Il a quitté Londres pour Paris, afin de prendre part à la finale de la Coupe de France. Le défenseur central formé à l’ASSE ne sera évidemment pas sur le terrain face au PSG, mais dans les tribunes pour soutenir ses anciens coéquipiers. « Si je pensais jusqu’au bout pouvoir jouer ce match ? Oui. Ça aurait été ma première finale en pro et mon dernier match avec mon club formateur », a-t-il regretté, dans L'Equipe. Il faut rappeler que les Gunners et les Verts n’ont pas trouvé d’accord qui permettrait au jeune arrière de disputer cette finale. « J'ai été très déçu », a exprimé William Saliba. Notons que le défenseur a contribué à la qualification de l'AS Saint-Étienne. Il avait pris part aux 8e de finale, quart de finale et demi-finale. Il aurait pu jouer la finale initialement prévue le 25 avril, mais la crise de COVID-19 a obligé la FFF à la reporter au 24 juillet. La révélation stéphanoise de 2019 a donc été contrainte de rejoindre Arsenal, car son prêt à l’AS Saint-Étienne a pris fin le 30 juin.

L'ex-défenseur de l'ASSE justifie sa présence lors de la finale

Pour rien au monde William Saliba ne pouvait rater la finale de la Coupe de France que l’ASSE dispute avec le Paris Saint-Germain dans quelques heures. Il a donc demandé et obtenu la permission d’Arsenal pour être présent à Saint-Denis ce soir (21h10). « Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n'aurai pas la chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale de plus près, en supportant mon équipe », a-t-il expliqué. Privé de cette finale, le natif de Bondy souligne que « ça lui tenait à cœur d'être là, en espérant voir les Verts gagner ». Il profitera évidemment de cette opportunité pour « dire au revoir à ses ex-équipiers ».