OL Mercato : Samuel Gigot choisit l'Olympique Lyonnais

En quête d’un défenseur central, l’ OL a coché le nom de Samuel Gigot. Ce dernier est également dans les petits papiers de l’OM et du LOSC. Mais sa préférence irait à l’Olympique Lyonnais.

OL : Gigot prêt à rejoindre Lyon si l'occasion se présente

L’OL cherche en priorité un arrière central pour se renforcer pour la saison prochaine. Les dirigeants rhodaniens attendent de boucler leur saison en Ligue des Champions pour accélérer le dossier défensif. Samuel Gigot, un ancien défenseur de l’AC Arles-Avignon est sur la longue liste des recruteurs lyonnais. Son nom est également associé à l’Olympique de Marseille et Lille OSC cet été. Dans des propos confiés à Goal en mai, Samuel Gigot avait indiqué qu’il réfléchirait sérieusement à « une opportunité » de revenir en France. Vu les intérêts évoqués, il va devoir faire un choix. Et selon Sport Express, il a un penchant pour l’OL. Les Gones n’ont certes pas transmis d'offre officielle au Spartak Moscou pour le joueur de 26 ans, mais ce dernier a déjà décidé de choisir l’OL, si Juninho passait à l’offensive. Un choix guidé par le fait qu'il a de la famille à Lyon, d’après la source.

Qui est Samuel Gigot ?

Samuel Gigot a été formé à AC Arles-Avignon et y a fait ses débuts chez les professionnels, en deuxième division, entre 2013 et 2015, avant de s’exiler en Belgique. Passé par KV Courtrai (2015-2017) et La Gantoise (2017-2018), le natif Avignon a rejoint le Spartak Moscou, en juillet 2018. Il a été transféré au club russe pour 8 M€. Après deux saisons en Russie, la valeur du joueur visé par l’OL est toujours du même montant selon Transfermarkt. Concernant son contrat avec le club moscovite, il est valide jusqu’en juin 2022. La saison dernière, le Français a disputé 34 matchs, dont 26 en Premier Liga (championnat de l'élite en Russie). Il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives.