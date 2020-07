Barça Mercato : Messi, l'offre de l'Inter Milan dévoilée

Selon plusieurs observateurs, un départ de Lionel Messi du Barça n’est plus impossible. Bonne nouvelle pour l’Inter Milan, prétendant de longue date du génie argentin. Les recruteurs Nerazzurri pourraient faire valoir un argument financier de poids.

Lionel Messi, départ possible du Barça ?

Lionel Messi, dont le contrat finit en juin prochain, ne semble pas pressé de prolonger malgré le désir des dirigeants barcelonais. Il n’est pas fier des performances du FC Barcelone ces dernières saisons (régression sur le plan européen depuis 2015, perte du titre de Liga cette saison, système de jeu dénaturé…). D’ailleurs, l’international argentin de 33 ans a suspendu les négociations sur sa prolongation. Pour de nombreux observateurs, c’est déjà la preuve que Lionel Messi, qu’on croyait intransférable, peut désormais quitter la formation catalane. Une excellente nouvelle pour l’Inter Milan qui a toujours rêvé de signer le sextuple Ballon d’Or ?

Une folie de l’Inter Milan pour l’Argentin ?

Pour l’Inter Milan, la situation pas très flatteuse du Barça pourrait motiver Lionel Messi à partir cet été ou en fin de saison prochaine. C’est donc le moment rêvé pour lui faire les yeux doux. Or, vouloir signer La Pulga revient forcément à lui faire une offre de folie. Et les Nerazzurri en ont les moyens. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de Serie A serait disposé à offrir un salaire annuel de 50 millions d’euros au capitaine des Blaugranas. Lionel Messi gagne actuellement près de 30 millions d'euros par an au FC Barcelone.