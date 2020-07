PSG : Thiago Silva et Choupo-Moting se méfient de l’ASSE

Le PSG est certes favori sur le papier en finale de Coupe de France contre l'ASSE, mais Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting se méfient de leur adversaire.

PSG : Thiago Silva exige « beaucoup de respect à l'ASSE »

Le PSG a remporté la Coupe de France 12 fois, dont les éditions 2015, 2016, 2017 et 2018. Mais Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et leurs coéquipiers ont perdu la dernière en 2019. Menant 2 à 0, ils avaient été rejoints, puis battus aux tirs au but par le Stade Rennais. Une expérience amère qui pousse le capitaine et l’attaquant du Paris Saint-Germain à rester prudents contre l’ASSE. « On connait l’histoire de Saint-Étienne, c’est une équipe historique. On a donc beaucoup de respect pour elle. Elle a battu Rennes, tenant du titre, en demi-finale. Il faut se souvenir de comment on a perdu l’année dernière », a déclaré Thiago Silva, en conférence de presse. Il a ensuite recommandé l’humilité à ses coéquipiers. « On va les respecter et essayer de faire notre travail », a ajouté le défenseur brésilien.

Choupo-Moting, « l'ASSE n'est pas en finale par hasard »

Décisif pendant la préparation de cette finale, Eric Maxim Choupo-Moting (auteur d’un doublé contre Beveren) ne regarde pas l’AS Saint-Étienne de haut. Bien au contraire, il se méfie des Stéphanois, déterminés à sauver leur saison en remportant la Coupe de France, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. « Les Verts seront ultra motivés et à 150%. Nous devons prendre ce match très au sérieux, parce que l’ASSE est une très bonne équipe. Ils ne sont pas en finale par hasard », a rappelé l’avant-centre camerounais. Pour finir, le joueur du PSG a prévenu ses coéquipiers sur la détermination de l’équipe de Claude Puel qui a raté sa saison en championnat. « Elle voudra tout donner dans cette finale », est persuadé Eric Maxim Choupo-Moting.