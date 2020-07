FC Nantes : Covid-19, plusieurs cas décelés chez les Canaris

Le Covid-19 n’a pas encore fini de faire parler de lui dans certains clubs. C’est notamment le cas au FC Nantes, où trois membres du groupe professionnel ont été contaminés.

FC Nantes : 3 éléments testés positifs au Covid-19

Le Covid-19 semble revenir en force. Alors qu’on croyait le virus sous contrôle, de nouveaux cas sont de plus en plus signalés parmi les joueurs. Ce vendredi midi, un communiqué du FC Nantes a annoncé que des « tests réalisés avant le match contre Anderlecht, révèlent deux cas positifs au COVID-19 au sein du groupe professionnel, dont un joueur Marcus Coco ». Le 3e élément touché est un « personnel administratif proche de l’effectif professionnel ». Cette situation a déjà un effet négatif sur le match amical contre le RSC Anderlecht prévu en Belgique samedi à 15 heures. En effet, le club nantais prévient qu’il « est donc dans l’obligation de se déplacer en Belgique avec un groupe réduit » et que « seules les personnes testées négatives seront du déplacement ».

Des mesures renforcées contre le Covid-19

Pour éviter une propagation de la maladie parmi les autres membres du FC Nantes, les mesures de protection seront renforcées. Ainsi, le communiqué assure que « le département médical du club est et sera très attentif à l’évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines ». Le communiqué promet également qu’ « un renforcement des mesures sanitaires va être appliqué au sein du club ». Enfin, le FC Nantes « travaille en étroite collaboration avec l'Agence Régionale de Santé afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés » et « tient à remercier l'Agence pour sa réactivité et son soutien ».