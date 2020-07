LOSC Mercato : Burak Yilmaz déjà en route pour Lille OSC

Burak Yilmaz va rejoindre le LOSC dans les prochaines heures. Vendredi, le Besiktas a confirmé le départ de son capitaine ce mercato estival. L’attaquant turc va signer au Lille OSC dans les prochaines heures.

LOSC : officialisation à venir pour Burak Yilmaz

Le LOSC devrait annoncer dans quelques heures la signature d’un nouvel attaquant. La direction lilloise est parvenue à convaincre Burak Yilmaz de rejoindre ses couleurs. L’avant-centre turc va s’engager dans les prochaines heures avec le club nordiste. Le buteur de 35 ans est déjà en route pour Lille. Vendredi, Besiktas a confirmé le départ du joueur. Sur sa page Twitter, le club stambouliote a annoncé que le futur lillois a fait ses adieux à ses coéquipiers et au staff technique. « Burak Yilmaz a dit adieu à notre entraîneur Sergen Yalçin, à notre équipe technique et aux joueurs de football avant l’entraînement d’aujourd’hui », peut-on lire sur le compte du club.

Lille OSC fait un joli coup à 0€ de Campos

Cette annonce du Besiktas ne laisse donc plus de doute quant à l’arrivée de Yilmaz à Lille. L’international turc (59 sélections/24 buts) va passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de deux ans avec le LOSC. À noter que le joueur arrive libre après avoir résilié son contrat avec la formation stambouliote. Cette saison, Burak Yilmaz a inscrit 13 buts et délivré 7 offrandes en 23 matches de championnat. Son arrivée va faire du bien à Christophe Galtier. Le coach de Lille voit le Turc comme le remplaçant de Loïc Rémy (33 ans). Jeudi en conférence de presse, l’entraîneur lillois se réjouissait déjà de la venue d’un nouveau joueur d’expérience dans son effectif. « C’est un leader d’équipe et de vestiaire », a-t-il notamment déclaré.