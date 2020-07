OL Mercato : Appel du pied de Gonalons à l’Olympique Lyonnais

Interviewé dans OL Night System sur OLTV, Maxime Gonalons a confié qu’il garde toujours l’Olympique Lyonnais dans son coeur. Trois ans après son départ de son club formateur, il n’écarte pas la possibilité d’y revenir.

Gonalons veut terminer sa carrière à Lyon

Ancien capitaine de l’OL, Maxime Gonalons a été transféré par l’AS Rome au Grenade FC. Il a signé un nouveau contrat de deux saisons, qui prendra effet dès le 4 août 2020. Il s’est ainsi lié au club espagnol jusqu’en juin 2022, après y avoir passé la dernière saison en prêt. Malgré cela, le joueur de 31 ans rêve de revenir à l’Olympique Lyonnais, un jour. Dans son intervention sur la télévision du club rhodanien, Maxime Gonalons indique qu’il « n’écarte aucune éventualité sur son futur », car selon lui, « son histoire avec l’OL n’est pas terminée ». L’ancien Tricolore a avoué ensuite que « c’est grâce à l’OL qu’il est l’homme et le joueur d’aujourd’hui ». Il « veut rendre au club », tout ce qu’il lui a donné. Maxime Gonalons a toujours « voulu terminer sa carrière chez les Gones » et assure avoir « toujours mis l’OL au-dessus de tout », malgré les aléas de sa carrière.

Maxime Gonalons reste attaché à l'OL à vie

Le natif de Vénissieux (Métropole de Lyon) a été formé à l’Olympique Lyonnais entre 2000 et 2009. Il a ensuite fait ses premiers pas en Ligue 1 avec son club formateur. Le milieu défensif a défendu les couleurs lyonnaises huit saisons consécutives (2009-2017). Il est devenu le capitaine de l’équipe de Jean-Michel Aulas et l'est resté jusqu'à son transfert à l’AS Rome en juillet 2017, après 17 ans passés à l’OL. « On ne reste pas 17 ans dans un seul endroit, sans y être attaché. Ce club a une importance énorme pour moi, c’est mon club de coeur et ce sera le cas toute ma vie », a déclaré Maxime Gonalons, en conclusion.