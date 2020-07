ASSE : Debuchy évoque le brassard de capitaine pris à Perrin

En l’absence du capitaine de l’ ASSE Loïc Perrin, c’est Mathieu Debuchy qui avait le brassard lors des matchs amicaux. Avant la finale de la coupe de France, le défenseur a fait une mise au point.

ASSE : Debuchy, « Tant que Loïc Perrin est là, c'est lui le capitaine »

Mathieu Debuchy sera-t-il le capitaine de l’ASSE après le retrait de Loïc Perrin qui sera en fin de contrat après la finale de la coupe de France, ce vendredi soir ? L’arrière latéral droit a répondu à la question, dans L’Équipe. « Officiellement, je ne le suis pas encore le capitaine », a-t-il indiqué. « Le coach (Claude Puel) ne m'a pas signifié que j'allais l'être », a ajouté le défenseur de 35 ans. En effet, Loïc Perrin est encore dans l’équipe de l’AS Saint-Étienne et Mathieu Debuchy l’a rappelé. « Il ne faut pas oublier Loïc. Tant qu'il est là, je le considère comme mon capitaine », a-t-il indiqué. Cependant, l’ancien joueur d’Arsenal se réjouit « d’avoir été capitaine », en l’absence de Loïc Perrin et lors des matchs de préparation ». « Cela me rend fier, tout en essayant de rester le plus naturel possible, moi-même », a déclaré Mathieu Debuchy.

Mathieu Debuchy ne compte pas arrêter maintenant !

Mathieu Debuchy aura ses 35 ans le 28 juillet. Toutefois, il n’envisage pas d’arrêter sa carrière pour l’instant. À la question : « Vous vous voyez jouer jusqu'à quel âge ? », il a répondu : « À mes débuts, je m'étais dit : "si j'arrive à jouer jusqu'à 35 ans, ce serait bien." J'y arrive. Dans ma tête, ça suit ». Le N°26 de l’ASSE ne veut pas avoir de regret lorsqu’il décidera de prendre sa retraite. Dès lors, il a décidé de poursuivre « tant qu’il peux jouer et tant qu'un entraîneur le désire ».