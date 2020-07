LOSC Mercato : Mise en garde de Koulibaly à Osimhen

L’officialisation du transfert de Victor Osimhen au SSC Naples ne serait plus qu’une question d'heures. L’attaquant du LOSC sait déjà où il met les pieds grâce aux conseils de Kalidou Koulibaly qui ne lui a pas présenté que le côté flatteur du tableau.

Naples, une ville attractive

Cible offensive prioritaire de son mercato estival, Victor Osimhen serait déjà un joueur du SSC Naples. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC Sports, les dirigeants de Lille OSC et les recruteurs napolitains auraient réglé les derniers détails du dossier. L’opération est estimée à un prix oscillant entre 60 et 81 millions d’euros. Toutefois, le buteur lillois (18 buts en 38 matches toutes compétitions confondues cette saison) a tenu à signer au SSC Naples en s’informant d’abord sur la ville et ses habitants auprès de Kalidou Koulibaly, défenseur central de la formation Campanie. Sur les antennes de Radio Kiss Kiss Napoli, l’international sénégalais a « confirmé » ce que le Dogue « avait entendu auparavant ». Le Lillois « avait déjà pris beaucoup d'informations sur Naples », selon Kalidou Koulibaly, qui lui a « dit que c'est une belle ville avec une base de fans qu'il n'avait jamais vue dans sa carrière ».

Victor Osimhen mis en garde contre le racisme des supporters

Kalidou Koulibaly n’a pas voulu se limiter à l’aspect attractif de la ville de Naples et à la passion des supporters. Objectif, le Sénégalais a également évoqué le mauvais côté des fans napolitains, à savoir le racisme. Il n’a pas caché à Victor Osimhen « qu'il y a des épisodes racistes en Italie comme partout ailleurs… »