ASSE : Sort de Stéphane Ruffier, un rendez-vous décisif fixé

Après ses explications devant le directeur général de l'ASSE Xavier Thuilot, Stéphane Ruffier attend de connaitre son sort. Une date serait fixée pour le verdict sur la situation du gardien de but mis à pied.

ASSE : Stéphane Ruffier situé sur son sort la semaine prochaine

Stéphane Ruffier n’est plus le gardien de but N°1 de l’ASSE depuis février 2020 lorsqu'il a été écarté par Claude Puel, qui lui préfère Jessy Moulin. Avant même le début de la nouvelle saison, l’entraineur des Verts a officiellement annoncé que ce dernier sera le titulaire au poste en 2020-2021. Une décision qui a fini de convaincre le natif de Bayonne sur la perte de sa place dans l'équipe. Convoqué pour une séance parmi les joueurs non retenus pour le match amical contre l’OGC Nice le 10 juillet, le portier de 33 ans avait refusé de s’entraîner avec ses partenaires. L’AS Saint-Étienne lui avait ensuite signifié sa suspension à titre conservatoire par l’intermédiaire d’un huissier. Le 15 juillet dernier, Stéphane Ruffier a été officiellement mis à pied et une procédure disciplinaire est en cours contre le gardien de but. Entendu cette semaine par la direction de l'ASSE, son sort sera connu « la semaine prochaine », d’après le quotidien Le Progrès.

Explication de Puel sur la situation du gardien de but

Dans son explication sur la situation de Stéphane Ruffier, Claude Puel a indiqué « qu’à la base, il a fait un choix sportif qui a pris une mauvaise tournure, parce que le joueur concerné n'accepte pas un changement de statut et il en fait une affaire personnelle ». Le coach de l’ASSE, doublé de la casquette de manager général, avait ensuite fait une mise au point au sujet des questions d’indiscipline. « Les écarts doivent être sanctionnés dans l'intérêt du groupe. Personne n'est au-dessus du club. On ne peut pas fermer les yeux devant certains comportements. Je protège le groupe et suis garant de son bon état d'esprit », avait-t-il souligné.